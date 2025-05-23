Шляхтин Апанас Алексеевич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шляхтин Апанас Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

12.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шляхтин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляхтина ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шляхтин Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Шляхтина ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.02.1922

Сын: Шляхтин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шляхтина ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Шляхтина ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
12.01.1952
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

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