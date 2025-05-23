Шляхтин Апанас Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти12.01.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шляхтин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляхтина ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шляхтин Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Шляхтина ?
Рождение ребёнка
06.02.1922
Мать ребёнка: Шляхтина ?
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Шляхтина ?
Смерть
12.01.1952
Похороны
Неизвестно