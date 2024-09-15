Черепанов Аггей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_1882_крещение-12.05.1901 пол_М_ запись - 56 род. Аггей в деревня Романово у крестьянская девица Евфимия Константинова Черепанова_ воспр. - ... Показать все
Крещение
12.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_1882_крещение-12.05.1901 пол_М_ запись - 56 род. Аггей в деревня Романово у крестьянская девица Евфимия Константинова Черепанова_ воспр. - ... Показать все
Смерть
Неизвестно