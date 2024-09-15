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Черепанов Аггей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: Черепанова Евфимия Константиновна

ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_1882_крещение-12.05.1901 пол_М_ запись - 56 род. Аггей в деревня Романово у крестьянская девица Евфимия Константинова Черепанова_ воспр. - ... Показать все
Крещение
12.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_1882_крещение-12.05.1901 пол_М_ запись - 56 род. Аггей в деревня Романово у крестьянская девица Евфимия Константинова Черепанова_ воспр. - ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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