Скворцов Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Андрей Сергеевич

Мать: Скворцова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Полина Павловна

Мать ребёнка: Скворцова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Богдан Павлович

Мать ребёнка: Скворцова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Мирон Павлович

Мать ребёнка: Скворцова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Александра Александровна

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