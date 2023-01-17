Столбов Парфен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Столбов Андрей Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Столбов Александр Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Столбов Киприян Парфенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область