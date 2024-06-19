Холодкова (Воронова) Вера Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: (Холодкова) Августа Ивановна
Отец ребёнка: Холодков Иван Димитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1918
Сын: Холодков Александр Иванович
Отец ребёнка: Холодков Иван Димитриевич
Смерть
Неизвестно