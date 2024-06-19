Холодкова (Воронова) Вера Макаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодкова (Воронова) Вера Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодков Иван Димитриевич

Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: (Холодкова) Августа Ивановна

Отец ребёнка: Холодков Иван Димитриевич

Рождение ребёнка
11.08.1918

Сын: Холодков Александр Иванович

Отец ребёнка: Холодков Иван Димитриевич

Смерть
Неизвестно

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