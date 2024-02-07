Краузе Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
Дата смерти21.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1924
Дочь: Бурцева Тамара
Мать ребёнка: Краузе Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Краузе Раиса (Тамара)
Мать ребёнка: Краузе Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1950
Рождение
1982
Отец: Краузе Леонтий Фёдорович
Мать: Краузе Александра