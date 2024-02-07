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Краузе Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

21.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1924

Дочь: Бурцева Тамара

Мать ребёнка: Краузе Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Краузе Раиса (Тамара)

Мать ребёнка: Краузе Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краузе Феодосия Васильевна

Смерть
21.12.1950
Рождение
1982

Отец: Краузе Леонтий Фёдорович

Мать: Краузе Александра

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