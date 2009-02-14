Богданович Александр Францович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1955
Дочь: Смирнова Нина Александровна
Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1957
Дочь: Каранчук Светлана Александровна
Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1961
Дочь: Ковалева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна
Смерть
1963