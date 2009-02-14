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Богданович Александр Францович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1955

Дочь: Смирнова Нина Александровна

Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна

Рождение ребёнка
08.02.1957

Дочь: Каранчук Светлана Александровна

Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1961

Дочь: Ковалева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданович Лидия Петровна

Смерть
1963
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