Пугаев Андрей Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугаев Андрей Серафимович

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Место рождения

поселок Иультин, Иультинский район, Магаданская область

Дата рождения

25.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960

Отец: Пугаев Серафим Андреевич

Мать: Надежда Алексеевна

поселок Иультин, Иультинский район, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.07.1991

Дочь: Пугаева Марина Андреевна

Мать ребёнка: Дьякова Инна Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Инна Николаевна

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