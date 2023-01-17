Пугаев Андрей Серафимович
Место рожденияпоселок Иультин, Иультинский район, Магаданская область
Дата рождения25.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960
Отец: Пугаев Серафим Андреевич
Мать: Надежда Алексеевна
поселок Иультин, Иультинский район, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.07.1991
Дочь: Пугаева Марина Андреевна
Мать ребёнка: Дьякова Инна Николаевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьякова Инна Николаевна