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Надежда Андреевна

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Место рождения

Шумлево, Глебовская волость, Рыбинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1740 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: Андрей Давидович

Мать: не указана

Шумлево, Глебовская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
23.09.1778

Муж: Никита Васильевич

Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1797 ст.

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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