Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758
Отец: Андрей Давидович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1778
Муж: Никита Васильевич
Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1797 ст.
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно