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Подковыров Константин
Подковыров Константин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Подковыров Антон
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец:
Подковыров Антон
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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