Сизов Савелий Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Савелий Иевлев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Сизов Никита Савельев

Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Сизов (сазонов) Емельян Савельев

Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Сизов Василий Савельев

Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Тимофей Савельев

Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина

Смерть
Неизвестно
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