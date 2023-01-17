Сизов Савелий Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Сизов (сазонов) Емельян Савельев
Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сизова Анна Фомина
Смерть
Неизвестно