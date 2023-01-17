Ручкин Филипп Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Ручкина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ручкин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Ручкина Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770