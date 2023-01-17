Ручкин Филипп Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкин Филипп Сергеевич

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ручкин Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Ручкина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ручкин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Ручкина Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1770
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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