Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1940

Отец: Крайнов Василий Александрович

Мать: Крайнова Полина Акимова

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