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Ваганова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1908

Дата смерти

14.10.59

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.10.59
Рождение
19.10.1908

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Василий

Рождение ребёнка
Около 14.03.1937

Дочь: Сысоева Августа Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий

Рождение ребёнка
18.09.1946

Сын: Ваганов Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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