Ваганова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1908
Дата смерти14.10.59
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.10.59
Рождение
19.10.1908
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Василий
Рождение ребёнка
Около 14.03.1937
Дочь: Сысоева Августа Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий
Рождение ребёнка
18.09.1946
Сын: Ваганов Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности