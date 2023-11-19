Почунов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти22.07.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Почунов Николай
Рождение ребёнка
28.07.1927
Дочь: Федулова Екатерина
Мать ребёнка: Почунова Матрена
Рождение ребёнка
Около 01.11.1934
Сын: Поцунов Иван Ильич
Мать ребёнка: Почунова Матрена
Рождение ребёнка
31.03.1937
Сын: Почунов Анатолий
Мать ребёнка: Почунова Матрена
Рождение ребёнка
16.07.1939
Дочь: Васюнькина Раиса
Мать ребёнка: Почунова Матрена
Смерть
22.07.1975