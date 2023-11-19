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Почунов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

22.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Почунов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1927

Дочь: Федулова Екатерина

Мать ребёнка: Почунова Матрена

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 01.11.1934

Сын: Поцунов Иван Ильич

Мать ребёнка: Почунова Матрена

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
31.03.1937

Сын: Почунов Анатолий

Мать ребёнка: Почунова Матрена

Рождение ребёнка
16.07.1939

Дочь: Васюнькина Раиса

Мать ребёнка: Почунова Матрена

Смерть
22.07.1975
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