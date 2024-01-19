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Мартиненко Семен Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов

Мать: Мартиненко Устиния

Рождение ребёнка
С 1808 по 1809

Дочь: (Мартиненко) Марфа Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мартиненко Лаврентий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Мартиненко) Елисавета Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Мартиненко) Мария Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мартиненко Григорий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Мартиненко) Ксения Семенова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 257
Смерть
1848
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638

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