Мартиненко Семен Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов
Мать: Мартиненко Устиния
Рождение ребёнка
С 1808 по 1809
Дочь: (Мартиненко) Марфа Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мартиненко Лаврентий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Мартиненко) Елисавета Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Мартиненко) Мария Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мартиненко Григорий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Мартиненко) Ксения Семенова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 257
Смерть
1848
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638