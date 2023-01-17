Дарья жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно