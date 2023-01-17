Дарья жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья жена)

Дарья жена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубчиков Алексей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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