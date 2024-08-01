Алыпов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Между 1799 и 1807 г.р.
1803 г.р.
1809 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Алыпов Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алыпова Марина

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1807

Сын: Алыпов Савва

Мать ребёнка: Алыпова Марина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Алыпов Павел

Мать ребёнка: Алыпова Марина

Рождение ребёнка
1809

Сын: Алыпов Хрисанф

Мать ребёнка: Алыпова Марина

Смерть
1838
Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

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