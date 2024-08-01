Алыпов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Алыпов Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алыпова Марина
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1807
Сын: Алыпов Савва
Мать ребёнка: Алыпова Марина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алыпов Павел
Мать ребёнка: Алыпова Марина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Алыпов Хрисанф
Мать ребёнка: Алыпова Марина
Смерть
1838
Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния