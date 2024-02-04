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Деденко Федор Семенович

Место рождения

Батьки, Полтавська область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Батьки, Полтавська область
Поручитель
1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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