Смирнов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения16.03.1893 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1893 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-00-00 стр.464 (Рождение №-19м)
Крещение
21.03.1893 ст.
Крёстный отец: Кудрявцев Николай Прович - отставной рядовой из д.Пехарово Крёстная мать: Минодора Климентовна - крестьянская жена из д.Тихая
Бракосочетание
23.02.1918 ст.
Смерть
После 1918