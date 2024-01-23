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Смирнов Василий Павлович

Место рождения

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

16.03.1893 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1893 ст.

Отец: Смирнов Павел Минаевич

Мать: Смирнова (-) Татьяна Власовна

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-00-00 стр.464 (Рождение №-19м)
Крещение
21.03.1893 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Кудрявцев Николай Прович - отставной рядовой из д.Пехарово Крёстная мать: Минодора Климентовна - крестьянская жена из д.Тихая
Бракосочетание
23.02.1918 ст.

Жена: Смирнова (Угарова) Александра Степановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918

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