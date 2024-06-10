Малахов Иван Архипов
Место рожденияд. Малые Колесницы
Дата рождения1856
Дата смерти18.10.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Малахов Архип Дмитриев
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева
д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Малахова (Малахова) Таисия Иванова
Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
06.01.1900
Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева
д. Колесницы
Смерть
18.10.1906