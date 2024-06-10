Малахов Иван Архипов 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахов Иван Архипов

Место рождения

д. Малые Колесницы

Дата рождения

1856

Дата смерти

18.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Малахов Архип Дмитриев

Мать: Малахова Акилина Андронова

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Иван Иванович

Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Борис Иванов?

Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева

д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Мария Харлампиева

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Малахова (Малахова) Таисия Иванова

Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1895

Сын: Малахов Василий Иванович

Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
06.01.1900

Сын: Малахов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Малахова Акилина Васильева

д. Колесницы
Смерть
18.10.1906

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