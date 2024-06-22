Алтухов Иван Макарович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухов Иван Макарович

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Место рождения

д.Никоново, Воронежской области, Рождественско-Хавского района

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Алтухов Макар

Мать: не указана

д.Никоново, Воронежской области, Рождественско-Хавского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1925

Сын: Алтухов Николай Иванович

Мать ребёнка: Алтухова Анастасия

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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