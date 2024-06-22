Алтухов Иван Макарович
Место рожденияд.Никоново, Воронежской области, Рождественско-Хавского района
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Алтухов Макар
Мать: не указана
д.Никоново, Воронежской области, Рождественско-Хавского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтухова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1925
Мать ребёнка: Алтухова Анастасия
Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно