Ненашева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенашева Александра

Ненашева Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ненашев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Ненашев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ненашев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненашев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Есипово, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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