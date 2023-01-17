Сухинин Юрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухинин Евгений Егорович
Мать: Сухинина Клара Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.04.1985
Дочь: Сухинина Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Золотухина Ольга Ивановна
Бракосочетание
01.12.1987
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1991
Дочь: Сухинина Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Золотухина Ольга Ивановна