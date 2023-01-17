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Сухинин Юрий Евгеньевич

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Место рождения

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухинин Евгений Егорович

Мать: Сухинина Клара Фёдоровна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1985

Дочь: Сухинина Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Золотухина Ольга Ивановна

Бракосочетание
01.12.1987

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1991

Дочь: Сухинина Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Золотухина Ольга Ивановна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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