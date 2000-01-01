Варфоломеева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.?

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.?

Отец: Николай

Мать: Варфоломеева Антонина

Рождение ребёнка
30.06.1982

Дочь: Лхамажапова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базаржапова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Сидорович

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