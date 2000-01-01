Варфоломеева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.?
Отец: Николай
Мать: Варфоломеева Антонина
Рождение ребёнка
30.06.1982
Дочь: Лхамажапова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базаржапова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьяненко Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Сидорович