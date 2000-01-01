Кайнов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайнов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайнова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайнова ? Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайнов ? Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно