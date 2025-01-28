Ворона ?
Место рожденияс.Носово Двойняшки с Любовь Ивановной
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1928 и 1929
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ворона Иван Петрович
Мать: Ворона Степанида
с.Носово Двойняшки с Любовь Ивановной
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1928 и 1929
с.Носово
Причина смерти: Несчастный случай,от удара любимой лошади в собственном дворе
Похороны
Неизвестно
с.Носово.могила на кладбище не сохранилась