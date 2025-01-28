Ворона ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ворона ?

Место рождения

с.Носово Двойняшки с Любовь Ивановной

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1928 и 1929

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ворона Иван Петрович

Мать: Ворона Степанида

с.Носово Двойняшки с Любовь Ивановной
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1928 и 1929
с.Носово
Причина смерти: Несчастный случай,от удара любимой лошади в собственном дворе
Похороны
Неизвестно
с.Носово.могила на кладбище не сохранилась

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