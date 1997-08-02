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Митрофанов Николай Григорьевич

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.01.1937

Дата смерти

02.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937

Отец: Митрофанов Григорий Васильевич

Мать: Митрофанова Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.08.1962

Жена: Митрофанова Тамара Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрофанова Тамара Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрофанова Тамара Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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Рождение ребёнка
06.08.1965

Дочь: Самохина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова Тамара Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Двойня с сестрой Ириной Побединской (Митрофановой)
Рождение ребёнка
03.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрофанова Тамара Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: Митрофанова Тамара Михайловна

Смерть
02.08.1997
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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