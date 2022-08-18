Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Попова-Буланова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Буланова Евгения
Рождение ребёнка
Сын: Буланов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Буланова Евгения
Рождение ребёнка
Дочь: Буланова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Буланова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буланова Евгения
Смерть