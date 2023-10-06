Бонько (Бонько) Анастасия Сидоровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.12.1887
Дата смерти25.08.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1887
Отец: Бонько Сидор Потапович
Мать: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.08.1888
Харьковская губерния, Российская империя