Бонько (Бонько) Анастасия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Бонько) Анастасия Сидоровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.12.1887

Дата смерти

25.08.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1887

Отец: Бонько Сидор Потапович

Мать: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.08.1888
Харьковская губерния, Российская империя
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