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Шаишникова Просковья Ларионовна
Шаишникова Просковья Ларионовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1861
Пол
Женский
Отец
Шаишников Ларион Николаевич
Мать
Шаишникова Агрепина Тихановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1861
Отец:
Шаишников Ларион Николаевич
Мать:
Шаишникова Агрепина Тихановна
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