Шаишникова Просковья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Просковья Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1861

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1861

Отец: Шаишников Ларион Николаевич

Мать: Шаишникова Агрепина Тихановна

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