Корников ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корникова) Людмила
Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корников Николай
Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корников Валерий
Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корников Алексей
Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно