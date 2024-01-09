Корников ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корников ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лебедева) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корникова) Людмила

Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корников Николай

Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корников Валерий

Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корников Алексей

Мать ребёнка: (Лебедева) Анна Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лебедева) Анна Давыдовна

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