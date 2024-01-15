Архипова Ксения Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти08.11.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1854
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
26.02.1856
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисия Васильева
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1865
Причина смерти: Горячка