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Архипова Ксения Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

08.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1854

Сын: Архипов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1856

Сын: Архипов Герасим Васильев

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анисия Васильева

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Василий Фёдоров

Смерть
08.11.1865
Причина смерти: Горячка
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