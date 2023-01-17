Калапова (Минеева) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Минеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Шуракова Крестина Игнатеевна
Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Маракова Фекла Игнатеевна
Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лепенская София Игнатеевна
Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Калапов Трофим Игнатеевич
Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Роспутина Евфросиния Игнатеевна
Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783