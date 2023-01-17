Калапова (Минеева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова (Минеева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Липовское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Минеев Иван

Мать: не указана

Липовское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Шуракова Крестина Игнатеевна

Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Маракова Фекла Игнатеевна

Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Калапов Сидор Игнатеевич

Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лепенская София Игнатеевна

Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Калапов Трофим Игнатеевич

Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Роспутина Евфросиния Игнатеевна

Отец ребёнка: Калапов Игнатей Петрович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Игнатей Петрович

Смерть
1783
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