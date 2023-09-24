Саенко Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.
1982 г.р.

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1951

Отец: не указан

Мать: Деньжакова Зинаида

Рождение ребёнка
30.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.06.1976

Сын: Саенко Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.07.1982

Дочь: Ульянина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Саенко Анатолий Васильевич

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