Саенко Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1951
Отец: не указан
Мать: Деньжакова Зинаида
Рождение ребёнка
30.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1976
Сын: Саенко Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.07.1982
Дочь: Ульянина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Саенко Анатолий Васильевич