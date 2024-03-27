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Горовацкий Лев

Место рождения

г. Якутск

Дата рождения

1915

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Горовацкий Наум

Мать: Горовацкая Рахиль

г. Якутск
Образование
По 1938
ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ.М.В.ФРУНЗЕ
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Элла Львовна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Военный моряк Капитан 2-ранга Каспийская флотилия (зам. нач. по перевозке войск)
Военная служба
Неизвестно
Черноморский флот
Во время ВОВ
Военная награда
Неизвестно
Горовацкий Лев Наумович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Якутская АССР, г. Якутск. Юбилейная картотека
Смерть
1989
г. Астрахань
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