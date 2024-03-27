Горовацкий Лев
Место рожденияг. Якутск
Дата рождения1915
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Горовацкий Наум
Мать: Горовацкая Рахиль
г. Якутск
Образование
По 1938
ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ.М.В.ФРУНЗЕ
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Элла Львовна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Военный моряк Капитан 2-ранга Каспийская флотилия (зам. нач. по перевозке войск)
Военная служба
Неизвестно
Черноморский флот
Во время ВОВ
Военная награда
Неизвестно
Горовацкий Лев Наумович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Якутская АССР, г. Якутск. Юбилейная картотека
Смерть
1989
г. Астрахань