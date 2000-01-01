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Зорин Пётр Семёнович

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

27.06.1895

Дата смерти

06.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1895

Отец: Зорин Семён Антонович

Мать: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
06.03.1896
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (скарлатина)
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