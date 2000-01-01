Зорин Пётр Семёнович
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения27.06.1895
Дата смерти06.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1895
Отец: Зорин Семён Антонович
Мать: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
06.03.1896
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (скарлатина)