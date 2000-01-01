Херасков Роман Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1760
Дата смерти05.12.1826
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1760
Отец: Херасков Пётр Матвеевич
Мать: Хераскова Пелагея
Рождение ребёнка
24.07.1804
Сын: Херасков Владимир Романович
Мать ребёнка: Хераскова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
07.02.1809
Дочь: Энгельгардт Анна Романовна
Мать ребёнка: Хераскова Авдотья Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
05.12.1826