Херасков Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херасков Роман Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1760

Дата смерти

05.12.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1760

Отец: Херасков Пётр Матвеевич

Мать: Хераскова Пелагея

Рождение ребёнка
24.07.1804

Сын: Херасков Владимир Романович

Мать ребёнка: Хераскова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
07.02.1809

Дочь: Энгельгардт Анна Романовна

Мать ребёнка: Хераскова Авдотья Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
05.12.1826
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