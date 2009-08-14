АХМЕТОВА (АХМЕДШИНА) Диляра Надировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АХМЕТОВА (АХМЕДШИНА) Диляра Надировна

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Место рождения

г. Алматы

Дата рождения

06.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1988

Отец: не указан

Мать: ?

г. Алматы
Бракосочетание
14.08.2009

Муж: Ахметов Искандер Рафаилович

Алма-Ата
Рождение ребёнка
29.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Искандер Рафаилович

Алматы
Рождение ребёнка
18.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Искандер Рафаилович

Алматы
Рождение ребёнка
25.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Искандер Рафаилович

Алматы
Место жительства
Неизвестно
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