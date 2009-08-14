АХМЕТОВА (АХМЕДШИНА) Диляра Надировна
Место рожденияг. Алматы
Дата рождения06.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1988
Отец: не указан
Мать: ?
г. Алматы
Бракосочетание
14.08.2009
Алма-Ата
Рождение ребёнка
29.07.2010
Алматы
Рождение ребёнка
18.12.2013
Алматы
Рождение ребёнка
25.03.2017
Алматы
Место жительства
Неизвестно