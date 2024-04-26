Тулинцева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулинцева Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулинцев Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Тулинцев Неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Тулинцев Алексей Емельянович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Тулинцев Неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Тулинцев Алексей Емельянович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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