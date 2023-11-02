Иконников Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Иерей Троицкой Двиницкой церкви.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Голубева (Иконникова) Олимпиада Степановна
Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Алексеевна
Дочь иерея Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно