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Иконников Степан Яковлевич

Место рождения

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Иерей Троицкой Двиницкой церкви.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Голубева (Иконникова) Олимпиада Степановна

Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Алексеевна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Дочь иерея Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно

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