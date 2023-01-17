Адлерберг Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.11.1791
Дата смерти20.03.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1791
Место жительства
С 1854 по 1856
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
20.03.1884
Место жительства
По 1884