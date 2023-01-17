Адлерберг Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлерберг Владимир Фёдорович

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Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.11.1791

Дата смерти

20.03.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1791
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1854 по 1856
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
20.03.1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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