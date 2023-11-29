Макарова Акулина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.10.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1931
Дочь: Арсенина (Макарова) Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Макарьевич
Смерть
04.10.1987
Умерла в возрасте 104 лет по причине старческого маразма