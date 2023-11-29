Макарова Акулина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Акулина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.10.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Ефим Макарьевич

Рождение ребёнка
12.12.1931

Дочь: Арсенина (Макарова) Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Макарьевич

Смерть
04.10.1987
Умерла в возрасте 104 лет по причине старческого маразма

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