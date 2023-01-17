Новиков Матвей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1924
Дата смерти24.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924
Отец: Новиков Давыд
Мать: Новикова Настя
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Овчаренко Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
21.12.1957
Дочь: Гриценко Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна
место рождения г. Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.08.1960
Дочь: Ладыгина Любовь Матвеевна
Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна
место рождения г.Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
09.02.1964
Дочь: Сипакова Светлана Матвеевна
Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1990
Мясоедово, Белгородский муниципальный район, Белгородская область