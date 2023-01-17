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Новиков Матвей Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1924

Дата смерти

24.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924

Отец: Новиков Давыд

Мать: Новикова Настя

Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Овчаренко Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.12.1957

Дочь: Гриценко Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна

место рождения г. Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.08.1960

Дочь: Ладыгина Любовь Матвеевна

Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна

место рождения г.Есиль, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
09.02.1964

Дочь: Сипакова Светлана Матвеевна

Мать ребёнка: Нефёдова Татьяна Матвеевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Татьяна Матвеевна

Смерть
24.11.1990
Мясоедово, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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