Ляхова (Городенская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.
Дочь: Ляхова Екатерина Анфиногеновна
Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович
Рождение ребёнка
05.12.1893 ст.
Дочь: Иванова Анастасия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.
Дочь: Митина Зинаида Анфиногеновна
Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович
Рождение ребёнка
18.04.1911 ст.
Дочь: Ляхова Александра Анфиногеновна
Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович
Ступишино, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно