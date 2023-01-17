Ляхова (Городенская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхова (Городенская) Мария Николаевна

Ляхова (Городенская) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Городенский Николай Васильевич

Мать: Городенская Устинья Ананьевна

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Ляхов Анфиноген Анфиногенович

Хитровка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.

Дочь: Ляхова Екатерина Анфиногеновна

Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович

Хитровка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.12.1893 ст.

Дочь: Иванова Анастасия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович

Хитровка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ляхов Иван Анфиногенович

Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович

Хитровка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.

Дочь: Митина Зинаида Анфиногеновна

Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович

Рождение ребёнка
18.04.1911 ст.

Дочь: Ляхова Александра Анфиногеновна

Отец ребёнка: Ляхов Анфиноген Анфиногенович

Ступишино, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close