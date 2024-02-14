Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинаида

Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Анатолий Дмитриевич

Смерть
2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.