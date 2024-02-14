Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008