(Архипова) Федосья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Федосья Архипова

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Архипов Архип Григорьев

Мать: Архипова Марья Аверкиева

Бракосочетание
1781

Муж: Евдефей Перфилов

Упоминание
Неизвестно
1763-5 лет, 1769 (ИВ) – 9, 1782 - выдана в замужество того же погоста Гакручейской волости деревни Капустиной Горы, за крестьянина Евдефея Перфилова.
Смерть
Неизвестно
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