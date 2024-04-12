(Архипова) Федосья Архипова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Архипов Архип Григорьев
Мать: Архипова Марья Аверкиева
Бракосочетание
1781
Муж: Евдефей Перфилов
Упоминание
Неизвестно
1763-5 лет, 1769 (ИВ) – 9, 1782 - выдана в замужество того же погоста Гакручейской волости деревни Капустиной Горы, за крестьянина Евдефея Перфилова.
Смерть
Неизвестно