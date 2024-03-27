Абсалямова (Каримова) Хаят (Умырхаят) Хамитовна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
02.03.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Ильяс Гайнетдинович
Отец ребёнка: Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно