Абсалямова (Каримова) Хаят (Умырхаят) Хамитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямова (Каримова) Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Абсалямова (Каримова) Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович

Мать: Каримова Газиза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Ильяс Гайнетдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Гайнетдин (Гайни) Гизетдинович

Смерть
2007
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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