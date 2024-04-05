Piórkowski Jakub
Место рожденияMyszyniec
Дата рождения1697
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Piórkowski Paweł
Мать: Piórkowska Ewa
Myszyniec
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Piórkowska) Marianna
Мать ребёнка: Piórkowska Zofia Ii
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Piórkowski Kazimierz
Мать ребёнка: Piórkowska Zofia Ii
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Piórkowska Zofia Ii
Смерть
1761
Poland