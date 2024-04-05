Piórkowski Jakub 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowski Jakub

Место рождения

Myszyniec

Дата рождения

1697

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

1668 г.р.

Мать

Около 1678 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Piórkowski Paweł

Мать: Piórkowska Ewa

Myszyniec
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Piórkowska) Marianna

Мать ребёнка: Piórkowska Zofia Ii

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Piórkowski Kazimierz

Мать ребёнка: Piórkowska Zofia Ii

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Piórkowska Zofia Ii

Смерть
1761
Poland

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