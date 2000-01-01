Кизиль Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1974
Сын: Кизиль Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.?
Дочь: Дробыш Оксана Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизиль Виталий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности